'Tek işimiz bilim'

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) iki yıllık faaliyet ve yatırımlarını düzenlediği basın toplantısında anlatan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, önceliğinin Türkiye’nin ve üniversitenin geleceği olduğunu, bunun dışındaki günlük siyasi çekişmelere itibar etmeyeceğini söyledi. Küresel salgını yakından takip ettiklerini kaydeden Hotar, yüzyüze eğitimden fiziki şartların planlanmasına kadar öngörü gerektiren birçok konu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

DEÜ’nün ilk kadın Rektörü olarak; 2018’de göreve başladığını, iki yılda birçok alanda yatırım yaptıklarını ifade eden Hotar, en önemli sorumluluklarının daha iyi bir dünya bırakmak olduğunu dile getirdi, “Bizler, evlatlarımızı geleceğe hazırlarken onlara daha iyi imkan sunmak için çalışıyor; dikkatimizi ve mesaimizi bu yönde ayırıyoruz” dedi.

Hastane çok önemli

Bu noktada, toplumsal ihtiyaçlara yönelik birim oluşturduklarını vurgulayan Rektör Hotar, “Ben hem akademik hem de siyaset hayatımda, mesleki hastalıklar konusunda çalışma şansı buldum. Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin kurulması için çaba sarf ettim. Ülkemizde bu alanda üç hastane daha var. Ancak bunların hiçbiri meslek hastanesi olarak kurulmadı. Dolayısıyla Aliağa’daki meslek hastalıkları hastanesi üniversitemize bağlı hayata geçirilen ülkemizdeki ilk meslek hastanesi olacak. Bir buçuk yıl içinde açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İki yılda farklı birimlerin açıldığını ifade eden Rektör Hotar, “Örneğin, geçtiğimiz yıl resmi kuruluşu gerçekleşen diş hekimliği fakültemizi, tıp fakültemize yakın olacak şekilde Balçova’daki sağlık yerleşkemiz içinde açacağız. Yine Kiraz’daki veteriner fakültemizi açarken, İzmir’e uzak ilçe olduğuna ilişkin çekinceler mevcuttu. Ancak ortaya çıkan tabloda, öğrencilerimizin fakülteye olan ilgisi; Kiraz’daki hemşerilerimizin ve yerel yönetimin desteği, yer seçiminde doğru hamle yaptığımızı gösterdi” dedi.

Hollanda ile ortak çalışma

Geçen yıl hayvancılıkta önemli bir merkez olan Hollanda’da bulunan Wageningen Üniversitesi işbirliği noktasında görüşmelerde bulunduklarını belirten Rektör Hotar, “Hollanda’da yaptığımız görüşmede Kiraz’da ortak laboratuvar kurma konusunda fikir birliğine vardık. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile veteriner fakültemiz bünyesinde metan gazı ölçüm laboratuvarı kurmak için hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Yüzyüze eğitim arzuluyoruz’

Yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını gösteren URAP raporunun 2020 yılı verilerin açıklandığını kaydeden Rektör Hotar, “Listede geçtiğimiz yıl 19. sırada yer almıştık, şu anda 17’nciyiz. Hedef, ilk 10’da yer alabilmek” dedi. Küresel salgının hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de köklü değişiklikleri gerekli kıldığını belirten Hotar, “Kısa sürede altyapımızı güçlendirdik, uzaktan öğrenme sistemimizi hayata geçirdik. Bu dönem yüz yüze eğitimi planladık ancak vaka sayılarında düşme olmadığından gerçekleştiremedik. Bahar döneminde yüz yüze eğitimi arzuluyoruz” dedi.

‘Meyve veren ağaç taşlanır’

Toplantıda önceliklerinin Türkiye’nin ve üniversitenin geleceği olduğunu belirterek; günlük siyasi çekişmelere itibar etmeyeceklerinin altını çizen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gündemimiz bilim ve hizmet, siyaset değil. İzmir’in ve Türkiye’nin gündemi varken ve insanlar can derdindeyken tek gündemlerinin üniversitemiz olması, sağlıklı ruh hali gibi gelmiyor bana. Ben kendi adıma, bu iddialardan ve açıklamalarda minumum derecede etkileniyorum. Türk adaletine güveniyorum. Sonuçta meyve veren ağaç taşlanır.”