‘Temiz Alan’ ve pandemi kliniği

Batı Anadolu Central Hospital’de ‘Özel Pandemi Kliniği’ açıldı. Klinikte hastaların ek ücret ödemeden Kovid-19 testi yaptırabildiğini, tedavi olup gerekirse de yoğun bakım hizmetlerinden faydalanabildiğini ifade eden Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, “Kovid-19(+) biriyle evde, işte, apartmanda temasınız olduysa herhangi bir belirtiniz olmasa dahi pandemi kliniğine başvurmanız, test ve ön tanı tetkiklerini yaptırmanız filyasyon uygulaması gereği elzemdir. Pandemi dışındaki tüm hastalarımızın da tetkik, tedavi ve operasyonları, hastanemize bitişik tamamı ‘Temiz Alan’ olarak düzenlenen ek binamızda ayrı girişten ayrı poliknliklerde ayrı personelle devam ediyor. Temiz Alan, UVL sistemi ile de düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Temiz Alan içinde tam teşeküllü anjio ünitemiz ve kalp ameliyatlarının yapıldığı aktif kalp merkezimiz de hizmete devam ediyor. Gebelerimiz de gönül rahatlığıyla uzman kadın doğum hekimlerimize muayene olabilir, Temiz Alan’da doğumlarını gerçekleştirebilir. Emekli ve 60 yaş üstü hastalarımızdan ise fark ücreti almıyoruz” diye konuştu.