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    HaberlerEge Haberleri Temizlik ekibine moral verdi
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    19.11.2020 - 00:01 |

    Temizlik ekibine moral verdi

    Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, salgın sürecinin başından bu yana ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren dezenfekte ekibine moral verdi.

    Temizlik ekibine moral verdi

    Dezenfekte ekibinin birçok insanın girmeye korktuğu yerlere girdiğini söyleyen Başkan Orkan, Karesi Belediyesi’nin pandemi sürecindeki sıkı çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

    Çalışanlara verdikleri emek için teşekkür eden Orkan, “Değişik ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte belediyelerin işi de zor. Salgın sürecinde erzak dağıtmaya insan bulmadık. Havuzun personeline, spor antrenörlerimize erzak dağıttırdık. Birbirimizle yardımlaşma olayı çok önemli. Ovacık Mahallemiz karantina altındaydı. Orada jandarmaya destek adına oraya belediyemizden nöbetçi yolladık. Hiçbir belediye çalışanımız iş ayırmadı. El ele verirsek en kısa sürede sağlığımıza kavuşuruz” diye konuştu.

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