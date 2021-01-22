22.01.2021 - 07:00 |
Temizlik ekipleri dur durak bilmiyor
Söke Belediyesi, 2019 yılında 41 bin 743 ton, 2020’de de 42 bin 93 ton çöp topladı.
Söke Belediyesi, 2019 yılında 41 bin 743 ton, 2020’de de 42 bin 93 ton çöp topladı. Pandeminin başladığı Mart 2020’den bu yana 3 bin 694 ton evsel atık toplandı. Sokağa çıkma yasaklarının yoğun olarak gerçekleştiği nisan ve martta bu rakam 3 bin 305 tonu buldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama araçlarının sefer sayılarını artırdı. Çöp konteynerleri ve personel sayısı artırıldı.