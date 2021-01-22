Temizlik ekipleri dur durak bilmiyor

Söke Belediyesi, 2019 yılında 41 bin 743 ton, 2020’de de 42 bin 93 ton çöp topladı. Pandeminin başladığı Mart 2020’den bu yana 3 bin 694 ton evsel atık toplandı. Sokağa çıkma yasaklarının yoğun olarak gerçekleştiği nisan ve martta bu rakam 3 bin 305 tonu buldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama araçlarının sefer sayılarını artırdı. Çöp konteynerleri ve personel sayısı artırıldı.