‘Tire-Belevi yolu, üç yıldır tamamlanamadı’

Tire-Belevi yolunu 2016 yılında Meclis’te açtığı pankartla gündeme taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, temel atılmasının üzerinden üç yıldan fazla süre geçmesine rağmen yolun açılamamasını eleştirdi. Ölüm yolu olarak da anılan 20.5 kilometrelik yolnu üç Ulaştırma Bakanı, iki Karayolları Genel Müdürü, iki de Karayolları Bölge Müdürü gördüğünü belirten Sertel, “2018 yılı eylül ayında hizmete girecek diye sözler verildi ama yalnızca 10 kilometre genişletme çalışması ve asfaltlama yapılabildi, geriye 10.5 kilometre kaldı” diye konuştu.