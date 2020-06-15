BİST109.8350.62EURO7.670.08USD6.820.10ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Tire-Belevi yolu, üç yıldır tamamlanamadı’
    ABONE OL
    15.06.2020 - 00:02 |

    ‘Tire-Belevi yolu, üç yıldır tamamlanamadı’

    ‘Tire-Belevi yolu, üç yıldır tamamlanamadı’

    Tire-Belevi yolunu 2016 yılında Meclis’te açtığı pankartla gündeme taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, temel atılmasının üzerinden üç yıldan fazla süre geçmesine rağmen yolun açılamamasını eleştirdi. Ölüm yolu olarak da anılan 20.5 kilometrelik yolnu üç Ulaştırma Bakanı, iki Karayolları Genel Müdürü, iki de Karayolları Bölge Müdürü gördüğünü belirten Sertel, “2018 yılı eylül ayında hizmete girecek diye sözler verildi ama yalnızca 10 kilometre genişletme çalışması ve asfaltlama yapılabildi, geriye 10.5 kilometre kaldı” diye konuştu.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ailesi sinir krizi geçirdi! 3 yaşındaki Elisa dördüncü kattan düştü

    Ailesi sinir krizi geçirdi! 3 yaşındaki Elisa dördüncü kattan düştü

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Bakan Koca: Geçmiş olsun Türkiye

    Bakan Koca: Geçmiş olsun Türkiye

    Sıradaki Haber