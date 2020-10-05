Tire de süt kuzusu oldu

İzmir Büyükşehir’in 30 ilçenin belediye başkanını kapsayan ‘Proje Zirvesi’ toplantısında, Süt Kuzusu dışında kalmanın yarattığı sıkıntıyı dile getiren Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, ilçe olarak durumu kabul etmediklerini belirtti. “Bizler Tire olarak üreten bir ilçeyiz” diyen Duran, şöyle konuştu:

Taleplerini sıraladı

“En yakınımızda bulunan ilçelerin projeye dahil edilip bizim edilmememiz, haklı eleştiriler ile karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Bu eleştiriler tamamen siyaset üstü ve haklı eleştirilerdir. Bu sebeple ilçemizin projeye dahil edilmesini istiyorum.”

Büyükşehir ortaklığındaki projelerin de ivedilikle hayata geçirilmesini talep eden Duran; mezabaha, otopark, yağmur suyu drenaj hattı, kanalizasyon şebekesi yenileme, dere ıslahları, kentsel dönüşüm ve yayalaştırma konularını da gündeme getirdi.

Başkan Tunç Soyer, ilçenin Süt Kuzusu projesine dahil edileceğinin ve Tire Belediyesi tarafından belirlenen noktalarda yağmur suyu drenaj hattı, mezbaha ve Alay Parkı bölgesine otoparkın yapılacağının sözünü verdi.