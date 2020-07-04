04.07.2020 - 00:00 |
Turgut Doğan formayı sevdi
TFF 1. Lig’de yarın deplasmanda Adana Demirspor’la sezonun en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanan Altay’da kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin teknik heyete, “Forma benim hakkım” mesajı verdi.
Osmanlıspor zaferinde Doğan, ilk golde Kerim’e üçüncü golde ise Paixao’ya asist yaptı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.