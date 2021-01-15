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    HaberlerEge Haberleri Turgutluspor’da Yoldaş da bıraktı
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    15.01.2021 - 07:00 | | DOĞAN ÇİZMECİ DHA

    Turgutluspor’da Yoldaş da bıraktı

    2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Turgutluspor’da, yönetimden ayrılıklar sürüyor.

    Turgutluspor’da Yoldaş da bıraktı

    2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Turgutluspor’da, yönetimden ayrılıklar sürüyor. Sezon başında başkanlığa getirilen Taner Kestaneci yönetiminden, işlerinin yoğunluğunu öne süren ve noter kanalıyla istifasını sunan Asbaşkan Ahmet Karadağ’ın ardından, yönetim kurulu üyesi Cenk Yoldaş da görevinden ayrıldı. Yoldaş; Fahrettin Solmaz, Dilek Öner, Gökhan Düzkaya ve Ahmet Karadağ’ın ardından, istifasını sunan 5. yönetici oldu. 

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