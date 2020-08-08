Türkiye’de bir ilke imza attı

Uygulamada kartla ilgili; kart numarası, tipi, üretim tarihi, son işlem tarihi, güncel bakiye, geçerlilik başlangıç tarihi, bitiş tarihi gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Sorgu butonuna basılarak kartın son 10 işlemi görüntülenebiliyor.



Uygulamayla ilgili konuşan MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, “Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hayata geçirdiği yoplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında biz de Manisalı vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Manisa Kart uygulamasını e-devlet ortamına taşıdık. 725 bin kullanıcısı olan Manisa Kart, bu özelliğiyle bir ilk oldu” dedi. Temiz, Manisa Kart uygulamasındaki hizmet çeşitliliğini arttırmak için yeni çalışmalar da yapıldığını aktardı.