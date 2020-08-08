08.08.2020 - 00:03 |
Türkiye’de bir ilke imza attı
Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından toplu ulaşım araçlarında kullanılmak için kişiye özel olarak hazırlanan Manisa Kart uygulaması, Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi, e-devlet hizmetlerine entegre oldu.
Uygulamada kartla ilgili; kart numarası, tipi, üretim tarihi, son işlem tarihi, güncel bakiye, geçerlilik başlangıç tarihi, bitiş tarihi gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Sorgu butonuna basılarak kartın son 10 işlemi görüntülenebiliyor.
Uygulamayla ilgili konuşan MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, “Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hayata geçirdiği yoplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında biz de Manisalı vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Manisa Kart uygulamasını e-devlet ortamına taşıdık. 725 bin kullanıcısı olan Manisa Kart, bu özelliğiyle bir ilk oldu” dedi. Temiz, Manisa Kart uygulamasındaki hizmet çeşitliliğini arttırmak için yeni çalışmalar da yapıldığını aktardı.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.