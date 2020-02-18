Türkiye’nin en iyi 10 ‘3rd Wave’ kahvecisi

Hasat zamanından kavrulma derecesine, yetişiği bölgeden kullanılan ekipmana kadar lezzeti etkileyen her ayrıntının tutkunları için çok önemli olduğu kahve, üçüncü nesil kafelerle artık bir içecekten fazlasını ifade ediyor.

Özellikle son iki yılın en popüler yiyecek içecek akımlarından üçüncü nesil kahve, al-götür (take-away) konseptiyle hayatlarımıza girdi. Bizim gibi mis gibi demleme çay sevdalısı bir toplumun bile gönlünü fethetti ve sektöre birçok yeni kahveci dahil oldu. Peki nedir bu üçüncü nesil kahve derseniz; kahvenin yetiştiği bölge, çekirdek türü, çekirdeğinin kafein oranı, hasat şekli, hasat dönemi, kavrulma süresi, kavrulma derecesi, kavrulma tarihi, dinlendirilme süresi, nasıl ve hangi kahve demleme ekipmanlarının kullanıldığı, sertlik ve yumuşaklığın hem üreten hem de tüketen için önem kazanmasıdır.

Lezzet arayışı sadece cimbalinin başında vakit geçirerek değil, kahve çekirdekleriyle de vakit geçirerek gerçekleşir. Ne mutlu ki ülkemizde bu alanda oldukça başarılı markaları, uluslararası ödüllere sahip baristalar var. İşte o başarılı markalarımızdan bazıları şunlar:

1.Coffeetopia – İstanbul

Listeye biraz uzaklara giderek başlıyorum. Sheriff’s Coffee Factory, 2003 yılında üç aile ferdinin ortak girişimi ile Avustralya/Sydney’de kuruldu. Daha sonra marka ekibi 2007 yılında İstanbul’da bir kahve kavurma tesisi kurarak yurtiçi ve yurtdışında uzun yıllar yapılan çalışmalarla kazandıkları tecrübeyi kahve tutkunları ile paylaşmaya karar verdi. Coffeetopia, o günden bugüne Türkiye’nin lider espresso kahve kavurucuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haziran 2014’te Eminönü’nde ilk şubeyle başlayan ‘3rd Wave Cafe’ konsepti Coffeetopia ile nitelikli kahve üretimindeki kalite, kahveseverlerle ilk elden buluşturuluyor.

2. Coffee Department – İstanbul

Coffee Department, tarladan fincana dünyadaki en kaliteli kahve çekirdeklerini bulmayı ve size en güzel kahve deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Coffee Department’ın iki çeşit işleyişi var. Birinde siz mağazaya gidip kahvenizi içiyorsunuz, ikincisinde ise Coffee Department ürünlerinden siparişinizi veriyorsunuz ve kendi evinizin baristası oluyorsunuz. Kahvenizin yanında nefis atıştırmalıklardan da tatmanızı önerdiğim markanın çeşitlerini mutlaka deneyimleyin.

3. Brew Coffeeworks – İstanbul

İstanbul’daki bir diğer favorim ise Brew Coffeeworks. “Mükemmel hazırlanmış bir Espresso shot, leziz ve ender kahve çekirdeklerinin sanata dönüşmüş halidir” diyen marka, İtalyan kavurmaları ile sizlere çiçeksi aromalar sunuyor. Deneyimli baristalar da her yudumda gerçek kahve aromasını hissettiriyor.

4. Noir Pit Coffee Co. – İstanbul

Kahve çekirdeklerini özel olarak ithal edip özenle kavuran, bir kısmı organik ve fairtrade dünya kahvelerini damak zevkinize göre hazırlayan Noir Pit Coffee Co. benzersiz bir kahve deneyimi yaşamanız için kahvelerinin kalitesine ve lezzetine; sağlıklı organik sütün iç rahatlığını ekliyor. Doğal aromalı kahveleri şurupla tatlandırmak yerine özel kavurma teknikleri ile işleyip kahvenin aromasını kendiliğinden kazanmasını sağlayan marka da içtiklerinizin ayrıcalığını hemen fark edeceksiniz.

Mutluluk veren tatlar

5. Coffee Sapiens – İstanbul

Sırada en iyi lezzete, en iyi ve doğru yoldan ulaşmayı hedefleyen ‘kahve insanları’ var. Kahvelerini yeşil çekirdek olarak dünyanın en iyi kahve yetişen bölgelerinden alıyor ve kendileri kavuruyor. Özellikle kavurma teknikleri ile ilgili çok özenli çalışan ve sürekli yeni denemelerle en iyiyi yakalamayı amaçlayan Coffee Sapiens ekibi en çok satacak kahveyi değil kendini mutlu eden tatları yaratmaya odaklanıyor.

6. Brew Lab – İstanbul

İstanbul’un kalbi Taksim’de usta ellerden çıkma kahveleriyle misafirlerini ağırlayan Brew Lab, kurulduğu günden itibaren kahveseverlerin uğrak noktası oldu. Konumu gereği turistlerin de ilgisini çeken markanın kahvelerinin başında Barista Şampiyonu Özkan Yetik var.

7. Cafe Des Cafes – Ankara

Türkiye’nin kalbi Ankara’nın en merkezi yerinde, soğuktan kurtulmak için kaçacağınız en iyi adreslerden biri Cafe Des Cafes. İçinizi ısıtacak kahveleriyle öne çıkan Cafe Des Cafes, başkentte nitelikli kahve içmek isteyenlerin uğrak noktası.

8. Baristocrat – İzmir

Üçüncü nesil kahvenin İzmir’deki en başarılı temsilcilerinden biri Baristocrat. Sadece kahve çeşitliliği ve kalitesiyle değil eğitimli ve tecrübeli ekibiyle de kısa bir sürede kahve tutkunlarının en gözde mekanlarından biri haline geldi. Şu an İzmir’de üç şubesiyle hizmet veren marka aynı zamanda barista eğitimleri de veriyor.

9. Lungo Espresso – Ankara

Başkent’in gözde kahvecilerinden Lungo, Tunalı Hilmi Caddesi’nde kahveseverlerle buluşuyor. Yolu Ankara’ya düşen çoğu kahveseverin de uğramadan geçmediği Lungo’nun nefis kahvelerini mutlaka tadın.

10. The Sudd – Antalya

Nitelikli kahveye, mükemmeliyetçi bir anlayışla, toprağa dikildiği andan demlendiği ana kadar geçirdiği tüm aşamaların bir harmonisi sonucunda ulaşılabileceğine inanan marka, kahvelerini uluslararası trendlere göre hazırlıyor. Antalya’nın farklı ilçelerinde şubeleri bulunan markanın kahvelerini tatmanızı öneririm.