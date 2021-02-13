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    13.02.2021 - 07:00 |

    Turnuvalar sürecek

    Beydağ Belediyesi Beydağ Kalesi Uyanıyor Online Satranç Turnuvası’nın ödülleri kargo ile sporculara ulaştırıldı.

    Turnuvalar sürecek

    Beydağ Belediyesi Beydağ Kalesi Uyanıyor Online Satranç Turnuvası’nın ödülleri kargo ile sporculara ulaştırıldı. Etkinliği 45 ayrı ilden toplam 402 sporcunun katıldığını belirten Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan satranç ile daha çok çocuğumuzun buluşmasını istiyoruz. Benzer turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
    Ödül töreni
    Beydağ’dan birinci olan sporcuların ödülleri ise elden takdim edildi.

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