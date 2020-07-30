30.07.2020 - 00:02 |
Üç kentte ulaşım ücretsiz
İzmir Denizli ve Manisa Büyükşehir belediyeleri bayramda ulaşımı ücretsiz yaptı.
ESHOT Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı günlerine özel olarak ek seferler düzenledi. Kabir ziyaretleri için ayrıca hat ve otobüs planlaması yapıldı. Buna göre; İzmir Metrosu, arife ve bayram günlerinde 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı, arife ve bayram günleri boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı, arife ve bayram günlerinde 06.00-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. İZDENİZ gemileri; arife günü hafta içi sefer tarifesiyle çalışacak. Denizli Büyükşehir de, bayramın ilk 2 günü, Manisa Büyükşehir ise dört gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.