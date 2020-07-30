Üç kentte ulaşım ücretsiz

ESHOT Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı günlerine özel olarak ek seferler düzenledi. Kabir ziyaretleri için ayrıca hat ve otobüs planlaması yapıldı. Buna göre; İzmir Metrosu, arife ve bayram günlerinde 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı, arife ve bayram günleri boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı, arife ve bayram günlerinde 06.00-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. İZDENİZ gemileri; arife günü hafta içi sefer tarifesiyle çalışacak. Denizli Büyükşehir de, bayramın ilk 2 günü, Manisa Büyükşehir ise dört gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.