Umut saçan kadınlar

TÜBİTAK’tan aldığı destekle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsündeki Teknopark İzmir’de Naturarge şirketini kuran Elif Yılmaz Pekçalışkan, sindirim rahatsızlığından yola çıktı vek probiyotik aktivitesi artırılmış doğal meyveli yoğurt geliştirdi. Raf ömrü boyunca minimum yasal sınırın 10 katına kadar probiyotik canlılık sağlamayı hedeflediklerini anlatan Pekçalışkan, “Yüzde 100 sermaye desteği aldım. Şu anda 5 kişilik ekiple bir yıl üzerinde çalıştığımız prototipimiz bitmek üzere, ürünümüzü ortaya çıkardıktan sonra da üretim aşamasına geçmek istiyoruz” dedi.

Kariyerini bıraktı

Milas’ta bir firmada yönetici olarak çalışan girişimci Sevil Server Koç (50) ise, çocuklarının sağlıklı beslenmesine katkı sunmak için gidiği tarım sektöründe, kadınlara da istihdam sağladı, Kızılcayıkık Mahallesi’nde 5 dönümlük tarlada tatlı patates yetiştirmeye başlayan Koç, ilk hasadını da yaptı. Tatlı patatesin Türkiye’de az üretildiğini, yüzde 97’sinin ithal edildiğini anlatan Koç, “Hiçbir kimyasal, suni gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz. Bu başarıda benimle birlikte çalışan kadınların payı büyük” dedi.

Kooperatif farkı

Sındırgı Belediyesi’nce altı yıl önce açılan ve üye sayısı 600’e ulaşan Akpınar Yaşam Merkezi’nde kadınların ürettiği gıda ve hediyelik eşyalar ise artık internet üzerinden satılacak. Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi’nin artık daha geniş kitlelere ulaşacağını belirten Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Herkesin ürünlerinin satılmasını sağlamak amacıyla ‘Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi’ kurduk. Sındırgı’nın kültürünü yansıtan yiyecekler ve eşyalar, kadınların belirlediği fiyat üzerinden belediye tarafından satışa sunuluyor” diye konuştu.

Evden çıkamasa da ailesi için çalışıyor





Kanında yüksek miktardaki antikor nedeniyle böbrek nakli yapılamayan Hatice Satılmış’ın hayalleri, Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz sağladığı ev diyalizi tedavisiyle gerçekleşti. Bu sayede tüp bebek yöntemiyle ikinci kez çocuk sahibi olan kadın, aile ekonomisine katkı sağlamak için de evinde hazırladığı yemekleri sosyal medyadan satmaya başladı. Yaşamını ev diyaliziyle sürdürdüğünü anlatan Satılmış, “Her akşam uyurken 8 saat diyalize giriyorum. Hayatta hep çalışmak istedim ama yaşadığım sağlık sorunu nedeniyle bunu gerçekleştiremedim. Börek, mantı ve pastalarımı internet üzerinden satıyorum” dedi.

İşbirliğinin bereketi

BALIKESİR Burhaniye’de kadınların imece ile kışlık yiyecek hazırlama geleneği devam ediyor. Kışlık salça ve turşuları hazırlayan kadınlara erişte kesmeda erkekler de yardımcı oluyor.

Tescilli tarhana

Uşak’ta da kadınların tarhana mesaisi başladı. Tescilli Uşak tarhanasının bir bölümünü kışın tüketmek için kavanozlarda saklayan kadınlar, geri kalanını kilogramı 40 liradan satıyor. Tarhanayı tamamen doğal malzeme ve yöntemlerle hazırladıklarını dile getiren kadınlar, “Her derde deva, çok lezzetli. Bir hasta yese iyileşiyor” dedi.