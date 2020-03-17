Üreticinin arkasındaki güç, İzmir Köy-Koop

Bugün sizlere, İzmir’e ve İzmirli üreticilere değer katan, emeklerine sahip çıkan bir kooperatiften bahsedeceğim: İzmir Köy-Koop. Yaptıkları çalışmalar beni çok heyecanlandırdı. Yerel halka, kırsaldaki üreticiye böyle bir destekçi olduğunu öğrenmek, üreten Türkiye için umutlarımı tazeledi. Bugün sizlere, İzmir’e ve İzmirli üreticilere değer katan, emeklerine sahip çıkan bir kooperatiften bahsedeceğim: İzmir Köy-Koop. Yaptıkları çalışmalar beni çok heyecanlandırdı. Yerel halka, kırsaldaki üreticiye böyle bir destekçi olduğunu öğrenmek, üreten Türkiye için umutlarımı tazeledi. İzmir’de faaliyet gösteren Köy-Koop, köydeki üretici için çok kıymetli çalışmalar da yapıyor. Birim kooperatifleri ve ortakları olarak birlikte hareket eden, çalışmaları koordine eden, kooperatifçiliği geliştiren, eğitim faaliyetlerinde ve kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunup rehberlik eden bir dayanışma.

İlki başardı

KöyKoop İzmir Birliği ise 1971’den bu yana 104 kooperatif ortağı ve binlerce üretici ile “köylünün örgütlü gücü” olarak varlığını sürdürüyor. Üstelik bu dayanışmanın İzmir Başkanı İzmirliler için çok kıymetli bir isim: Neptün Soyer. İzmirli başarılı işkadını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi olan Neptün Soyer, bugüne kadar hem kadınların yanında oldu hem de üretici için çok kıymetli çalışmalara imza attı. Soyer, 2016’da yapılan seçimle İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı oldu ve aynı zamanda bir ilke imza atıp ilk kadın başkan seçildi. Peki “İzmir Köy-Koop ne yapar” derseniz, üretici ürününe değer katan şu çalışmaları yapıyor:“Toplanmış malların değerlerinin artırılmasını sağlayacak çalışmalarla çiftçinin maddi kaynağının artması için uğraşıyor. Su, hayvan, toprak, orman ve benzeri ürünlerinin verimli bir şekilde işlenmesi ile ilgili her türlü faaliyetleri organize ediyot. Hayvan yetiştiriciliği ve pazarlanması ile ilgili çalışmalarda bulunuyor. İzmirli üreticilere eğitim faaliyetleri sunuyor. Hayvan sahiplerinin mağduriyetini engellemek için bakanlık, il veya ilçe müdürlüğü işbirliğinde, hayvan sağlığı için gerekli önemi alıyor. El sanatlarının her çeşidi ile ilgili çalışmalar organize edip ve mamullerin pazarlanmasını sağlıyor. Fuar, panayır ve sergilerde, ortak kooperatiflerin ürünleri ile mamul maddelerinin tanıtılması çalışmalarına katılıyor. Birlik, ortakların sosyal, kültürel, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunuyor. Ortakların anne, baba, eş ve çocukları da bu faaliyetlerden yararlanabiliyor. Tüm bu çalışmaları öğrendikten sonra İzmir Köy-Koop için ‘İzmirli üreticilerin arkasındaki güç’ demek yanlış olmaz.”

Neptün Soyer kimdir?

1966 yılında Balıkesir’de doğdu. Okul hayatını babasının memuriyeti sebebiyle Türkiye’nin farklı yerlerinde sürdürdü. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nü bitirdi. 1988-1990 yıllarında İzmir Gümüldür’de Sultan Otel’de turizm sektöründe çalışmaya başladı. 1991 yılında kendi şirketini kurup Seferihisar’da 350 yataklı bir tatil köyü açtı. O tarihten bu yana Seferihisar’da yaşıyor.

2000 yılından 2017 yılına kadar matematik öğretmeni olarak köy ilkokullarında çalıştı. Seferihisar Sığacık Kaleiçi’nde pazar günleri kadınların evlerinin önünde satış yaptığı, yüzlerce kadının istihdam edildiği “Sığacık Pazarı” projesinde öncülük edip Seferihisar Belediyesi’yle ortak çalıştı. 2010 yılında 7 ortakla kurduğu Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Kadın ortaklarıyla ürettikleri ürünlerin online satılmasına imkan sağlayan kooperatifin sanal pazarı www.seferipazar.com projesi 2013 yılında TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen ‘11. e-Türkiye Ödülleri’nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Aynı zamanda “Gelecek Turizmde” projesiyle “Seferihisar’ın Geleneksel Mutfağı” adıyla bir lokanta kurdu. Seferihisar’ın dezavantajlı bölgesinde bulunan lokanta, o bölgede yaşayan kadınların istihdamı ve çocuklarının da eğitim noktası oldu. Seferihisar’da kadınlarla yaptıkları bu çalışmaları sürdürürken daha çok kadına ulaşmak ve örnek olması için Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak KöyKoop’a ortak oldu. 2016 yılında İzmir Köy-Koop birliğine ‘ilk kadın başkan’ seçildi. Halen başkanlık görevine devam etmekte.

Soyer, 24 yaşında Dokuz Eylül Üniversitesi Bale Ana Sanat Dalı mezunu balerin ve 21 yaşında Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun avukat, iki pırıl pırıl kız çocuğu annesi. Soyer, aynı zamanda, Anadolu Üniversitesi Tarım Bölümü öğrencisi.