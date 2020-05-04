‘Uyku düzeni oluşturun’

Evde kalınan bu süreçte artan kaygının etkisiyle geceyi ayakta geçirenlere tavsiyelerde bulundu.

Önerilerde bulundu

Önce uyku düzeni oluşturulması gerektiğini ifade eden Dr. Öğütçü, “Uyumakta zorlanan kişiler, bir düzen içerisinde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermeli. Geç yatılsa bile, normal saatte kalkmaya dikkat edilmeli. Çok uyumak, iyi dinlenmek anlamına gelmiyor. Eğer uyuyamıyorsanız, yatakta vakit geçirmeyin. Çünkü bu durum, yatak ile uykusuzluk ilişkisinin pekişmesine yol açabilir. Yatakta video ya da televizyon izlemek, telefonla oynamak doğru değil. Yatak, sadece uyumak içindir. Yatakta çalışanlar da var ancak bu alışkanlıktan vazgeçilmeli” diye konuştu.

‘Beslenme de önemli’

Dr. Yasemin Meral Öğütçü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uyumadan önce ağır yemekler yemeyin. Uyumadan 4-5 saat öncesinden itibaren sigara içmemeye, alkol ya da kafein içerikli içecekler almamaya özen gösterin. Aç yatmak da uykuya dalmayı etkileyebilir. Uyumadan önce bitki çayı veya ballı süt içilebilir. Saat 18.00’den sonra ağır fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı. Sabah gün ışığı almak da psikolojimizi olumlu etkiler.”