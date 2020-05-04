BİST 101.110-0.48EURO7.68-0.27USD7.00-0.01ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Uyku düzeni oluşturun’
    ABONE OL
    04.05.2020 - 00:03 |

    ‘Uyku düzeni oluşturun’

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü, koronavirüsün uyku şikayetlerini artırdığını söyledi.

    ‘Uyku düzeni oluşturun’

    Evde kalınan bu süreçte artan kaygının etkisiyle geceyi ayakta geçirenlere tavsiyelerde bulundu.

    Önerilerde bulundu

    Önce uyku düzeni oluşturulması gerektiğini ifade eden Dr. Öğütçü, “Uyumakta zorlanan kişiler, bir düzen içerisinde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermeli. Geç yatılsa bile, normal saatte kalkmaya dikkat edilmeli. Çok uyumak, iyi dinlenmek anlamına gelmiyor. Eğer uyuyamıyorsanız, yatakta vakit geçirmeyin. Çünkü bu durum, yatak ile uykusuzluk ilişkisinin pekişmesine yol açabilir. Yatakta video ya da televizyon izlemek, telefonla oynamak doğru değil. Yatak, sadece uyumak içindir. Yatakta çalışanlar da var ancak bu alışkanlıktan vazgeçilmeli” diye konuştu.

    ‘Beslenme de önemli’

    Dr. Yasemin Meral Öğütçü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uyumadan önce ağır yemekler yemeyin. Uyumadan 4-5 saat öncesinden itibaren sigara içmemeye, alkol ya da kafein içerikli içecekler almamaya özen gösterin. Aç yatmak da uykuya dalmayı etkileyebilir. Uyumadan önce bitki çayı veya ballı süt içilebilir. Saat 18.00’den sonra ağır fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı. Sabah gün ışığı almak da psikolojimizi olumlu etkiler.”

    Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
    daha fazla video için
    Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi | 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam filmi nerede, ne zaman çekildi?

    Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam filmi nerede, ne zaman çekildi?
    Sıradaki Haber