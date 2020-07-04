Verimli her arazi ekilmeli

Salgının muhtemel yeni dalgalarına göğüs gerebilmek için tarımsal üretimi artırmaya yönelik önlemlerin şart olduğunu dile getiren Alhat, “İlgilenilmeyen araziler tespit edilmeli. Sahipleri ile görüşüp, motivasyonları sağlanmalı. Olmuyorsa yan komşuya kiralama veya satmaya teşvik seçenekleri gündeme gelmeli. Ayrıca, üreticilerin sezon sonunda ne kazanacağını önceden bileceği ve tarımın kumar olmaktan çıkacağı sözleşmeli tarım modeline geçilmeli” dedi.

Modern tarım şart

Zeytin tarımının da dünyada “süper entansif” denilen, bir dönümde 185 zeytin ağacı olan modele dönüştüğünü sözlerine ekleyen Alhat, “Bu şekilde verimlilik artarken, maliyetler düşüyor. Modern tarım uygulamalarına geçmemiz şart” diye konuştu.