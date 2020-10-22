Vücut direncinizi gıdalarla koruyun

Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmenin hastalıklara karşı doğal bir koruma sağladığını dile getiren Öngen; balık, C vitamini içeren besinler ve D vitamini takviyesi önerdi. Bodrum Konacık’taki İlkay Öngen Beslenme Danışmanlığı’nda 15 yıllık tecrübesiyle kişiye özel beslenme planları hazırlayan Öngen, şöyle konuştu:



Beslenme şekline düzenleme



“Amacımız kısa sürede kilo verdirmek değil, uzun vadede sağlıklı bir beslenme şekline kavuşturmak. Çalışanlar için Bodrum Maride Cafe işbirliğiyle kapıya teslim diyet yemek hizmetimiz bulunuyor. Ayrıca vücudu toksinlerden arındıran detox paketlerimiz var.”