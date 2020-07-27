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    HaberlerEge Haberleri Yakamoz’a davetlisiniz
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    27.07.2020 - 00:03 |

    Yakamoz’a davetlisiniz

    Yakamoz’a davetlisiniz

    Yeşil ile mavinin buluştuğu nokta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu mevkiinde bulunan Yakamoz Beach, misafirlerini bekliyor. 50 kişinin rahatça konaklayabileceği Yakamoz, Ege ve Akdeniz mimarisiyle yapıldı. Pandemi sonrası misafirlerin sağlığını ve güvenliğini korumak için tüm önlemleri aldıklarını belirten işletmeci Mehmet Bozkurt, “Misafirlerimizin gönül rahatlığıyla tatil yapmalarını sağlamak için hijyen kurallarına azami bir şekilde uyuyoruz” dedi.

    Şezlong ve şemsiye ücretinin alınmadığı mekanda sadece yediğiniz ve içtiğiniz ürünlerin ücretini ödeyebiliyorsunuz.

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