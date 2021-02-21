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    HaberlerEge Haberleri Yalıkavak tarih yazacak
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    21.02.2021 - 00:01 |

    Yalıkavak tarih yazacak

    Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde bu sezon çıktığı 13 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Yalıkavakspor, bugün EHF Kupası çeyrek final mücadelesinde tarihinde ilk kez Avrupa’da yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

    Yalıkavak tarih yazacak

    Bodrum temsilcisi, İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria’yı Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda saat 16.00’da ağırlayacak. Maçı kazanan taraf kupada adını yarı finale yazdıracak. Yalıkavakspor, EHF Kupası’nda daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor’u eledi. Sporseverler ise bu önemli maçı www.hentbolhaber.net’in Youtube kanalından canlı izleyebilecek.

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