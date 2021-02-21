Yalıkavak tarih yazacak

Bodrum temsilcisi, İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria’yı Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda saat 16.00’da ağırlayacak. Maçı kazanan taraf kupada adını yarı finale yazdıracak. Yalıkavakspor, EHF Kupası’nda daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor’u eledi. Sporseverler ise bu önemli maçı www.hentbolhaber.net’in Youtube kanalından canlı izleyebilecek.