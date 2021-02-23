23.02.2021 - 00:01 |
Yalıkavak tarih yazdı
Hentbolda 13 maçta 13 galibiyetle Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyonluğa koşan Yalıkavakspor, Avrupa arenasında da tarih yazıyor. EHF Kupası’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor’u eledikten sonra çeyrek finalde İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria’yı da 28-25’le geçen Yalıkavak, Avrupa’da ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırmanın gururunu yaşıyor.
Yarı finalde Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımıyla eşleşen Yalıkavak, rakibiyle 27 Mart ve 4 Nisan’da finale çıkmak için oynayacak. Başantrenör Kıvanç Özcan, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi, “Galip geldiğimiz ve son 4 takım arasına kaldığımız için çok mutluyuz. Yarı finaldeyiz. Çok iyi mücadele eden ve sahaya her şeyini yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum. Son şampiyon Rocasa Gran Canaria’yı eleyebileceğimizi biliyorduk. Bizi destekleyenlere çok teşekkür ederim” dedi.