Yalıkavak tarih yazdı

Yarı finalde Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımıyla eşleşen Yalıkavak, rakibiyle 27 Mart ve 4 Nisan’da finale çıkmak için oynayacak. Başantrenör Kıvanç Özcan, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi, “Galip geldiğimiz ve son 4 takım arasına kaldığımız için çok mutluyuz. Yarı finaldeyiz. Çok iyi mücadele eden ve sahaya her şeyini yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum. Son şampiyon Rocasa Gran Canaria’yı eleyebileceğimizi biliyorduk. Bizi destekleyenlere çok teşekkür ederim” dedi.