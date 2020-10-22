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    22.10.2020 - 00:02 |

    Yapay zekadan ders programı

    Buca’da açılan ‘Dijital Dershane’den bir haftada bin 20 öğrenci yararlandı

    Yapay zekadan ders programı

    Buca Belediyesi tarafından geçen hafta başlatılan Dijital Dershane projesine Bucalı gençler yoğun ilgi gösterdi. İlköğretim ve lise öğrencilerine 4K videolu konu anlatımlarından psikolojik desteğe, soru çözümlerinden deneme sınavlarına kadar her alanda eğitim sunan platforma bir haftada 1020 öğrenci kayıt oldu.

    “dijitaldershane.buca.bel.tr” adresi üzerinden bir eğitim kurumunun sunmuş olduğu tüm dersleri ücretsiz olarak izleme şansı yakalayan öğrenciler, eğitimlerine kesintisiz devam etme şansı yakaladı. Platform 5’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar ilkokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra açık öğretim gören ortaokul ve lise öğrencilerine de eğitim desteği sağlıyor. Öğrenciler, online kayıt imkanı sunan ‘Dijital Dershane’ platformunu bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından dilediği zaman dilediği yerde takip etme mutluluğu yaşıyor. Yapay zekâya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek, tekrar etmesi gereken konular öneriliyor, konu tarama testleri ile de soru çözümü pratiği artırılıyor.

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