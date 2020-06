Yarınlarımızın mirası

Karşıyaka Spor Kulübü ile adı bütünleşen ve Türkiye’nin spor hekimliği alanında hafızalara kazınmış ismi merhum Opr. Dr. Bülent Zeren’in uzun yıllar emek emek oluşturduğu Karşıyaka’nın tarihine ait koleksiyon ürünleri, taraftarlarla buluşacak. Zeren’in sağlığında muayenehanesi ve sporcu rehabilitasyon merkezi olarak kullandığı tarihi köşkte yer alan koleksiyonun sergilenebilmesi için oğlu Can Zeren, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile birlikte çalışma başlattı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Can Zeren, “Babam Bülent Zeren’e emanet edilerek bir araya getirilmiş olan bu kültürel mirasın ait olduğu yer Karşıyaka Spor Kulübü’dür ve asıl sahibi de bu kulüpte yetişecek olan çocuklarımızdır” diye konuştu.

‘Büyük emek ürünü’

Can Zeren, “Bu vesileyle Başkan Turgay Büyükkarcı ile oluşturacağımız, müzecilik alanından uzmanların yer alacağı bir komiteyle, “Dr. Bülent Zeren Karşıyaka Spor Tarihi Koleksiyonu” envanter çalışması yapılacak ve ardından kulüp nezdinde sergileneceği yer tespit edilerek halkımızın ilgisine sunulacaktır” dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, “Koleksiyonun oluşmasına sebep olan rahmetli Bülent Zeren’e, koleksiyona destek veren tüm büyüklerimize bu koleksiyonu Karşıyaka geleceğine teslim eden başta Can Zeren kardeşim olmak üzere ailesine Karşıyaka Spor Kulübü olarak minnettarız. Bu miras yarınlarımızdır” ifadelerini kullandı.