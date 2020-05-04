Yasaktan çok etkilendiler

Kısıtlama kapsamında devriye görevi yürüten bekçiler, sokaklarda gördükleri aç kedi ve köpekler için duvar diplerine kuru mama bıraktı. Ardından Atatürk Caddesi’ndeki halk plajına giden bekçiler, güvercin sürülerine ekmek kırıntısı atarak, elleriyle besledi. Bekçiler ayrıca karınlarını doyuran güvercinlere, kap içinde su vererek ihtiyaçlarını giderdi. Bodrum’da da aç kalan yaban domuzu sürüsü devlet hastanesi bahçesine indi. Sürü, çöplerin yakınlarında ve çevresinde yiyecek aradı. l DHA