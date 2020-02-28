‘Yaşlılarımızı hep rahat ettirmeliyiz’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye bünyesindeki Erken Doğmuşlar Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret etti. Bakımevi sakinleriyle sohbet eden Ergin, “Büyüklerimizle bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Burada onların rahat etmelerini sağlamak en önemli görevimiz. Güler yüzleri ve hayır duaları bizlere güç veriyor. Elimizden geldiğince bu ziyaretleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimiz daha da sıklaşacak” diye konuştu.