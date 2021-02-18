Yeşil eylem planı hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere sürdürülebilir çevre sunma hedefiyle başladığı “Yeşil Şehir Eylem Planı” ve “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”nı tamamladı. İzmir Türkiye’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 300 bin avroluk hibe alan İzmir Büyükşehir, her iki planda da arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım sektörlerinde 61 eylem oluşturdu.



‘Doğayla uyum şart’



Eylem planlarının hazırlanmasıyla ilgili yaklaşık bir buçuk yıldır ilgili belediye birimleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek odaları ile şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütüldüğüne dikkat Başkan Tunç Soyer, “İklim krizinin etkilerinin, doğa felaketleri ve afetlerin bize uzak olmadığını yaşayarak gördük. Planlar iklim değişikliği ile mücadele ve uyum da dâhil olmak üzere birçok çevre öncelikli konuda 2030 yılına kadar İzmir’in yol haritasını oluşturuyor” dedi.





İki yeni şube



izmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini Kemeraltı’nda açtığı Halkın Bakkalı, Bayraklı, Karşıyaka, Konak, Menemen ve Buca’nın ardından Bornova’ya da ulaştı. Erzene ve Doğanlar mahallelerinde hizmet verecek şubelerin açılışında Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti, “Satın alma gücünün düştüğü bu dönemde Halkın Bakkalı büyük önem taşıyor” dedi.