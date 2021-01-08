Yeşil için el ele

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bekilli’deki 24 bin metrekarelik ormanlık alanı, vatandaşın nefes alacağı mesirelik olarak düzenleyecek. Bölgeye bin 200 metrekarelik yürüyüş yolu, restoran, mescit, çocuk oyun alanı, 250 kişilik amfi tiyatro ve beş adet yöresel ürün satış yeri yapılacak. İlçe halkının sağlıklı ve eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlayacak tesiste, 10 bin metrekarelik piknik alanı da bulunacak.

Alt ve üst yapısını baştan aşağı yenileyip modern hale getirdikleri Bekilli’ye güzellik katmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Mesirelik, ilçenin sosyal hayatına farklı bir renk getirecek. Şehrin 19 ilçesi, 616 mahallesinde sorunları çözüyor, vatandaşın huzur ve mutluluğu için tüm talepleri yerine getiriyoruz” dedi.

Ağaç kampanyası

Karşıyaka Belediyesi ise, yeni dikim sezonunda halkın genel kullanım alanlarında, 3 bin 800 adet fidanı toprakla buluşturdu. Sezon bitmeden 10 bin adet fidan dikmeyi hedeflediklerini belirten yetkililer, ağaç seçiminde Karşıyaka’nın iklimine uygunluk ve az su ihtiyacına dikkat edildiğini bildirdi.

100 bin ağaç hedefi koyduklarını ve geçen yıl 16 bin 500 rakamına ulaştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeşil alanların artırılması için yakın zamanda kampanya başlatılacağını belirtti.

Mis kokulu Alaçatı

Alaçatı Turizm Derneği ve Çeşme Belediyesi de, daha yeşil bir Alaçatı için el ele verdi. Derneğin belediye desteğiyle başlattığı “Alaçatı Köyiçi’ni Ağaçlandırma-Yeşillendirme ve Çiçeklendirme Çalışması” kapsamında, Alaçatı Pazar Yolu’na 70 dut ağacı dikildi. Dana önce dikilen 20 adet Arap Yasemini ile çalışmada dikilen toplam ağaç sayısı 90’a ulaştı.

Dikim etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Eskiden sokak boyunca uzanan dut ağaçları zamanla yok oldu. Bugün erkek dut ağaçları diktik. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras ağaç. Mis kokulu, yemyeşil bir Alaçatı yaratacağız” diye konuştu. Dernek Başkanı Celal Bayraktaroğlu da “Hem kendimiz hem de geleceğimiz olan çocuklar için bu dönemi lehimize çevirmeli, çevremizi ağaçlandırmalı, yarınlar için temiz nefes alanları yaratmalıyız” dedi.