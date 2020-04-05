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    HaberlerEge Haberleri Yeteneklerinizi sergileme zamanı
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    05.04.2020 - 00:01 |

    Yeteneklerinizi sergileme zamanı

    Torbalı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam edilen ve bu süreçte evden de çıkmaları tavsiye edilmeyen çocukları unutmadı, interaktif bir çocuk atölyesi düzenledi.

    Yeteneklerinizi sergileme zamanı

     ‘Marifetini göster’ sloganlı etkinlikte, evde kalan minikler yeteneklerini sergileyip, bunu videoya kaydedecek, belediyenin sitesine yükleyecek. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilere sürpiz hediyeler verilecek. 17 Nisan’a kadar videolu başvuruların yapılacağı interaktifte, hem öğrencilerin evde sıkılmaması hem de yaratıcılıklarını geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, etkinliğe katılan her çocuğa Nutuk hediye edilecek.

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