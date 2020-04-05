05.04.2020 - 00:01 |
Yeteneklerinizi sergileme zamanı
Torbalı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam edilen ve bu süreçte evden de çıkmaları tavsiye edilmeyen çocukları unutmadı, interaktif bir çocuk atölyesi düzenledi.
‘Marifetini göster’ sloganlı etkinlikte, evde kalan minikler yeteneklerini sergileyip, bunu videoya kaydedecek, belediyenin sitesine yükleyecek. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilere sürpiz hediyeler verilecek. 17 Nisan’a kadar videolu başvuruların yapılacağı interaktifte, hem öğrencilerin evde sıkılmaması hem de yaratıcılıklarını geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, etkinliğe katılan her çocuğa Nutuk hediye edilecek.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.