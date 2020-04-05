Yeteneklerinizi sergileme zamanı

‘Marifetini göster’ sloganlı etkinlikte, evde kalan minikler yeteneklerini sergileyip, bunu videoya kaydedecek, belediyenin sitesine yükleyecek. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilere sürpiz hediyeler verilecek. 17 Nisan’a kadar videolu başvuruların yapılacağı interaktifte, hem öğrencilerin evde sıkılmaması hem de yaratıcılıklarını geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, etkinliğe katılan her çocuğa Nutuk hediye edilecek.