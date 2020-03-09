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    HaberlerEge Haberleri ‘Yeter ki isteyelim’
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    09.03.2020 - 07:00 |

    ‘Yeter ki isteyelim’

    Radyo Trafik İzmir, 8 Mart Düya Kadınlar Günü dolayısıyla, İzmir’de taksi şoförlüğü yapan Sevim Kaykaç’ı konuk etti.

    ‘Yeter ki isteyelim’

    Radyo Trafik İzmir, 8 Mart Düya Kadınlar Günü dolayısıyla, İzmir’de taksi şoförlüğü yapan Sevim Kaykaç’ı konuk etti. Taksiciliğe üç buçuk yıl önce başladığını belirten Kaykaç, “Araba kullanmayı çok seviyordum. Şoförlük için gereken tüm belgeleri almıştım. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık’ın kadın taksi şoförü projesi sayesinde bu işe başladım. Keyifle mesleğimi yapıyorum. Her durakta bir kadın görebilmek en büyük dileğim” dedi.

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