Yürüyen merdivene pankartlı tepki geldi

İzmir’in simgelerinden olan Tarihi Asansör’ün üst sokağındaki 60 basamaklı merdivenin yerine yürüyen merdiven projesine karşı çıkan mahalleli, “İzmir’in nostaljik semti Tarihi Asansör’ün dokusunu bozacak yürüyen merdiven istemiyoruz” pankartı astı. Konak ilçesi Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan ve halen Tarihi Asansör olarak hizmet veren yapının üstündeki 308 Sokak’ta, ziyarete gelen vatandaşların da tarihi yapıyla birlikte fotoğraf çektiği 60 basamaktan oluşan merdivenin yerine Büyükşehir Belediyesi yürüyen merdiven yapma kararı aldı. Projesi hazırlanıp ihalesi yapılan ve çalışmalar için ekiplerin incelemelerde bulunduğu merdiveni istemeyen mahalledeki vatandaşlar, durumu belediye yetkilileriyle görüştü.Merdivenlerin olduğu yerde evi bulunan Burcu Çöldür, yapılması planlanan yürüyen merdiven projesiyle ilgili fikirlerinin sorulmadığını öne sürdü. Fevzi Balkan da İtalya’nın başkenti Roma’da da benzer merdivenlerin bulunduğunu vurguladı, “İspanyol merdivenleri var ve çiçeklerle donatmışlar. İnsanlar orada oturup keyif alıyor. Siz buraya daha güzel bir ortam oluşturun ki, daha çok turist çekin” dedi. l