Yüzer kepçeyle tasarruf yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekibi, atıl malzemelerden yüzer kepçe imal etti. Didim’deki Mavişehir Marinası, Söke’deki Bafa Gölü gibi dar ve sığ kanalların derinleştirilmesinde kullanılacak yüzer kepçenin satın alınmayıp imal edilmesiyle büyük bir tasarrufa imza atıldı. Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım, “Karadan ulaşamadığımız noktaları yüzer kepçeyle derinleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar’da başlayan besi ve süt yemi dağıtımı Sultanhisar’da devam etti. Toplamda 737 aile işletmesine 3 bin 50 hayvan için 152.5 ton yem desteği sağlanacak.