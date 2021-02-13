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    HaberlerEge Haberleri Zahide, iyileşip oynamak istiyor
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    13.02.2021 - 07:00 |

    Zahide, iyileşip oynamak istiyor

    Manisa Sarıgöl’de yaşayan, doğuştan balık pulu olarak bilinen ‘iktiyozis’ hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor.

    Zahide, iyileşip oynamak istiyor

    Manisa Sarıgöl’de yaşayan, doğuştan balık pulu olarak bilinen ‘iktiyozis’ hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor. Derinin yüzeyinde ölü deri hücrelerinin kalın, kuru döküntüler halinde birikmesine neden olan kalıtsal bir cilt bozukluğu olan hastalığın tedavisi için farklı illerdeki birçok hastaneye başvuran İsa ve Fadime Akdağ çifti, sonuç alamadıklarını belirtti, yardım istedi. Anne Akdağ, “Doktorlar ‘Bu hastalığın çaresi yok’ dedi. Kullandığımız kremlerin bir faydasını görmedik. Kızım, gözümün önünde eriyor” dedi. l DHA

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