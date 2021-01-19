15 tatil ne zaman başlayacak/sona erecek? 2020-2021 Sömestr tatili hangi tarihte başlayacak?

15 tatil ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir eğitime uzaktan devam eden öğrenciler için 1. dönemin sonu yaklaştı. Binlerce öğrenci ve velinin merak ettiği 15 tatil ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak/sona erecek?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde 1. dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. 25 Ocak'ta başlayacak olan 15 tatil 15 Şubat tarihine kadar devam edecek

YARI YIL TATİLİ (SÖMESTR) KAÇ GÜN?

MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre iki hafta planlanan ara tatil üç hafta olarak yeniden düzenlendi. İkinci dönemin ortasında olması planlanan bir haftalık ara tatil ise gerçekleştirilmeyecek. 23 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili, 14 Şubat günü son bulacak ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü eğitimlerine dönecekler.