2020 Üniversite Taban puanları ne zaman açıklanacak? YÖK Atlas Lisans, Önlisans taban puanları

YKS sınavları geçtiğimiz hafta sonu içerisinde üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Bir yılı aşkın süredir hayalini kurdukları üniversitede eğitim alabilmek için çalışan adaylar hafta sonunda gerçekeştirilen sınava katılım sağlayarak işlemlerini tamamladı. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıda adayların erişimine açıldı. Sınavda sorulara verdikleri yanıtları az çok tahmin eden adaylar şu sıralar Üniversitelerin Lisans ve Önlisans programları için taban puanları araştırmaya başladı. YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan YÖK Atlas tercih sistemi sayesinde adaylar Üniversite taban puanlarına ve aldıkları puana göre hangi programı tervih edeceğine hangi şehirde hangi üniversitenin yer aldığına dair birçok bilgiye YÖK Atlas üzerinden erişim sağlayabiliyor

2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Üniversite taban puanları YKS sınavının açıklanmasından kısa bir süre öncesinde adayların bilgisine sunulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan 28 Temmuz sonuç açıklama tarihinden bir hafta öncesinde Üniversite taban puanlarının da adayların erişimine sunulması bekleniyor.

YÖK Atlas tercih robotu üzerinden 2019 yılına ait Üniversite taban puanları ve Üniversitelerin aldıkları en son başarı puanı ve sıralama gibi birçok ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz

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