BİST114.6680.00EURO7.710.27USD6.85-0.01ALTIN391.010.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri 2020 Üniversite Taban puanları ne zaman açıklanacak? YÖK Atlas Lisans, Önlisans taban puanları
    ABONE OL
    29.06.2020 - 08:21 |

    2020 Üniversite Taban puanları ne zaman açıklanacak? YÖK Atlas Lisans, Önlisans taban puanları

    YKS sınavının sona ermesinin ardından adaylar sınav soru ve cevaplarına da erişim sağlama imkanı yakaladı. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar şimdilerde Üniversite Taban puanları ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Hayalini kurdukları üniversiteninLisans, Önlisans bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları araştırmaya devam ediyor. YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda erişime açılan YÖK Atlas sistemi sayesinde adaylar tercih işlemlerini ve aldıkları puanlara göre hangi üniversiteyi tercih edebileceklerine dair birçok bilgiye bu sistem üzerinden erişebiliyor. Ayrıca 2020 Taban puanları açıklandığı anda YÖK Atlas üzerinden Üniversitelerin taban puanlarını görüntülemeniz de mümkün!

    2020 Üniversite Taban puanları ne zaman açıklanacak? YÖK Atlas Lisans, Önlisans taban puanları

    YKS sınavları geçtiğimiz hafta sonu içerisinde üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Bir yılı aşkın süredir hayalini kurdukları üniversitede eğitim alabilmek için çalışan adaylar hafta sonunda gerçekeştirilen sınava katılım sağlayarak işlemlerini tamamladı. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıda adayların erişimine açıldı. Sınavda sorulara verdikleri yanıtları az çok tahmin eden adaylar şu sıralar Üniversitelerin Lisans ve Önlisans programları için taban puanları araştırmaya başladı. YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan YÖK Atlas tercih sistemi sayesinde adaylar Üniversite taban puanlarına ve aldıkları puana göre hangi programı tervih edeceğine hangi şehirde hangi üniversitenin yer aldığına dair birçok bilgiye YÖK Atlas üzerinden erişim sağlayabiliyor

    2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2020 Üniversite taban puanları YKS sınavının açıklanmasından kısa bir süre öncesinde adayların bilgisine sunulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan 28 Temmuz sonuç açıklama tarihinden bir hafta öncesinde Üniversite taban puanlarının da adayların erişimine sunulması bekleniyor.

    YÖK Atlas tercih robotu üzerinden 2019 yılına ait Üniversite taban puanları ve Üniversitelerin aldıkları en son başarı puanı ve sıralama gibi birçok ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    Araçtan inip kırmızı ışıkta dans ettiAntalya’da trafikte kırmızı ışıklarda duran araçtan inen genç bir kadın, yeşil ışık yanıncaya kadar müzik eşliğinde dans etti. Genç kadına araçtan bir erkek daha eşlik ederken, diğer sürücüleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı! TIKLA- TYT-AYT-YDT cevap anahtarı görüntüle

    YKS sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı! TIKLA- TYT-AYT-YDT cevap anahtarı görüntüle

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Öldüren kürtajda flaş gelişme! Eniştenin DNA'sıyla uyumlu çıktı

    Öldüren kürtajda flaş gelişme! Eniştenin DNA'sıyla uyumlu çıktı

    Sıradaki Haber