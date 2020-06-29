2020 Üniversite Taban puanları ne zaman açıklanacak? YÖK Atlas Lisans, Önlisans taban puanları
YKS sınavının sona ermesinin ardından adaylar sınav soru ve cevaplarına da erişim sağlama imkanı yakaladı. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar şimdilerde Üniversite Taban puanları ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Hayalini kurdukları üniversiteninLisans, Önlisans bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları araştırmaya devam ediyor. YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda erişime açılan YÖK Atlas sistemi sayesinde adaylar tercih işlemlerini ve aldıkları puanlara göre hangi üniversiteyi tercih edebileceklerine dair birçok bilgiye bu sistem üzerinden erişebiliyor. Ayrıca 2020 Taban puanları açıklandığı anda YÖK Atlas üzerinden Üniversitelerin taban puanlarını görüntülemeniz de mümkün!
YKS sınavları geçtiğimiz hafta sonu içerisinde üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Bir yılı aşkın süredir hayalini kurdukları üniversitede eğitim alabilmek için çalışan adaylar hafta sonunda gerçekeştirilen sınava katılım sağlayarak işlemlerini tamamladı. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıda adayların erişimine açıldı. Sınavda sorulara verdikleri yanıtları az çok tahmin eden adaylar şu sıralar Üniversitelerin Lisans ve Önlisans programları için taban puanları araştırmaya başladı. YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan YÖK Atlas tercih sistemi sayesinde adaylar Üniversite taban puanlarına ve aldıkları puana göre hangi programı tervih edeceğine hangi şehirde hangi üniversitenin yer aldığına dair birçok bilgiye YÖK Atlas üzerinden erişim sağlayabiliyor
2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 Üniversite taban puanları YKS sınavının açıklanmasından kısa bir süre öncesinde adayların bilgisine sunulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan 28 Temmuz sonuç açıklama tarihinden bir hafta öncesinde Üniversite taban puanlarının da adayların erişimine sunulması bekleniyor.
YÖK Atlas tercih robotu üzerinden 2019 yılına ait Üniversite taban puanları ve Üniversitelerin aldıkları en son başarı puanı ve sıralama gibi birçok ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz