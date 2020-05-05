2020 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS tarihini açıkladı

YKS tarihi son dakika haberleri...Üniversite sınavına hazırlanan 2.5 milyon aday, YKS son dakika haberlerini yakından takip ediyor. YKS'nin öne alınıp alınmayacağı hakkında bilgilenmek isteyenler, YKS ne zaman, YKS tarihi değişti mi sorularına cevap arıyor. Peki YKS 2020 son dakika durum nedir?



YKS TARİHİ BELLİ OLDU!



YKS 27-28 Haziran'da yapılacak!