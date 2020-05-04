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04.05.2020 - 21:36 | | İHA

YÖK'ten YKS tarihi hakkında açıklama

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS), ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

YÖK'ten YKS tarihi hakkında açıklama

YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi hakkında bir yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, “Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YKS, 27-28 Haziran LGS, 20 Haziran tarihinde yapılacaktır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği sınav tarihi de belli oldu. YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak.
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