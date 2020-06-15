2020 YKS sınav giriş yeri öğrenme ekranı! ÖSYM erişime açtı! YKS giriş belgesi sorgulama sayfası...

YKS'ye adım adım yaklaşılıyor. Heyecanın doruğa çıktığı şu günlerde adaylar sınav için hazırlanırken YKS sınav giriş belgesi ve yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. Sınava girecek olanların sınav giriş belgelerini yanında olması gerekiyor. Öğrencilerin merakla beklediği duyuru ÖSYM'den geldi. İşte YKS sınav giriş yerleri öğrenme ekranı...

ÖSYM DUYURDU!

ÖSYM'nin sayfasında şu duyuru yapıldı:

"2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

2020 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 YKS NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran-Sınav saati: 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran-Sınav saati: 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran-Sınav saati: 15:45

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

2020 yılında YKS sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava iki haftadan az bir süre kaldı. YKS sınav giriş belgeleri henzü açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığı zaman link haberde yer alacaktır.