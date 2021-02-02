5N1K Nedir? 5N1K'nın Açılımı, Soruları Ve Cümle Örnekleri Nelerdir?

Durumların incelenmesinde kullanılan sorular ile birlikte doğru bir yaklaşım yolu izlenmektedir. Bu şekilde sorgulamalar yapılmaktadır.



5N1K Nedir?



5N1K sorulardan oluşmuş ve evrensel bir değer taşıyan inceleme yöntemidir. 5N kısmında ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman sorularını kapsamaktadır. 1K kısmında ise kim sorusu yer almaktadır. Bir olayın gerçekleşmesinde bu sıralı soruların incelenmesi, olayın bütününü ele vermektedir.



Bir tartışmanın ya da olayın sorgulanmasında, durumun genişletilmesinde kullanılmakta olan bir tekniktir. Bu soru yöntemi makaleler içinde, gazetecilikte, polis sorgularında kullanılmaktadır. Kullanılan yöntem bir kavramın incelenmesi için gerekli olan bütün cevapların aranmasını sağlamaktadır.

● Ne?

● Nasıl?

● Ne zaman?

● Neden?

● Nerede?

● Kim?

Soru kalıpları ile birlikte daha başarılı ya da ayrıntılı olarak incelenmesinde fayda sağlamaktadır. Bu durum aynı zamanda yazarlar tarafından da kullanılmaktadır. Yazı içinde olayların bütünlük sağlaması ve boşlukların kalmamasında fayda sağlamaktadır.



5N1K Açılımı?



Bir olayın açıklanması ya da tamamlanması için gerekli olan bütün soru kalıplarını içeride barındıran bir kalıptır. Bu kalıp içinde 5n1k nedir diye sorulduğunda; ne, nasıl, ne zaman, neden, nerede ve kim soruları akla gelmelidir.



Soru kalıpları içinde yer alan sorular habercilik içinde oldukça kullanılmaktadır. Haber niteliği taşıması ya da olayın çözümlenmesi için gerekli olan sorular sorulmalı ve cevaplar aranmalıdır. Aynı zamanda bu kalıp bilimsel bir nitelikte taşımaktadır.



5N1K Soruları Ve Cümle Örnekleri Nelerdir?



İlk olarak “ne” sorusu ile başlamaktadır. Bu sorunun cevapları; görevi açıklamakta, yürütülen faaliyetin ya da problemlerinin bulunmasında kullanılmaktadır. Gerçekleştirilmek istenen amacın ne olduğu, görevler bütünün anlaşılmasında kullanılır.

● Görev için Öncelikler nedir?

● Alınmak istenen eşyanın nitelikleri nelerdir?

● Garsonluk nedir?

Kalıp içinde ikinci soru kalıbı ise “neden” olarak gösterilir. Yapılmak istenen görevin ya da çabanın gereceklerinin tanımlanmasının cevabını vermektedir. Bir olayın yürütülmesinde ya da gerçekleştirilen olayın altında yatan hedefin, gerekçenin açılımıdır.

● İş neden tamamlanamadı?

● Görevin ilk aşaması neden bu şekilde?

Ne zaman, nasıl, nerede soruları olayların gerçekleşmesindeki detayları vermektedir. Bu soruların cevabı olarak zaman dilimi, gerçekleşme şekli, gerçekleştirilen mekan bulunmuş olacaktır. Bunun yanı sıra kim sorusu ise olayı gerçekleştiren kişiyi vermektedir.

● İşe ne zaman girdin?

● İşe giriş aşaman nasıldı?

● İş yerin nerede?

● İşe ilk kim girdi?