Ahde Vefa Ne Demek? Tdk'ya Göre Ahde Veda Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökeni bir kelime olan vefa, zamanla ahde vefa şeklindeki tamlaması oluşmuştur. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre ahde vefa kelimesinin anlamı; devletlerin katıldıkları uluslararası anlaşmalara devletler hukukuna göre uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kural şeklinde verilmiştir.



Ahde Vefa Ne Demektir?



Ahlakı açıdan önemli olan sözünde durmanın karşılığı ahde vefa olmaktadır. Doğruluktan ve dürüstlükten şaşmadan sözünü tutan anlamına gelmektedir. Verilen sözlere, anlaşmalara ve konuşulanlara bağlı kalmak demektir. Sözüne sadık kalanlar için kullanılan bir kelimedir. Hukuki açıdan bakıldığından ahde vefa, anlaşmalara ve sözleşmelere uyma zorunluluğu olması durumudur.



Hukukun temel ilkeleri arasında bulunan sözlerine bağlı kalma durumunu vurgulamaktadır. Sözüne bağlı olan kişilerin baskı ile sözünden çevrilmeye çalışılması hukukun temel ilkelerini hiçe saymak demektir. Bu nedenle ahde vefa serbest irade ile ortaya çıkan sözlerden oluşmaktadır. Hem hukuki hem de ahlaki açıdan ahde vefa oldukça önemli olmaktadır.



TDK’ ya Göre Ahde Vefa Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu’ nun sözlüğündeki ahde vefa etmek tamlamasının anlamı; sözünde durmak şeklinde verilmiştir.