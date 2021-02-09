Ahilik Teşkilatı Nedir? İlk Ne Zaman Kurulmuştur Ve Özellikleri Nelerdir?

Ahilik Teşkilatı nedir ve nasıl gelişmiştir? diye merak edenlerin ilk bilmesi gereken bu teşkilatın Anadolu'da kurulmaya başlamış olmasıdır. Esnafın kurallarını ortaya koyan başarılı bir sistemdir. Bu sistem sayesinde birçok alanda kolaylık sağlanmıştır.

Ahilik Teşkilatı Nedir?

Ahilik teşkilatı, 13. yüzyılda ortaya çıkan ve Moğol istilasından kaçan Türklerin Anadolu'da kurmuş oldukları bir esnaf örgütüdür. Bu teşkilatın amacı Anadolu'daki Türk zanaatkarları ayakta tutmaktır. Teşkilatın en önemli unsuru ise dayanışma ve kardeşliktir.

Ahilik teşkilatı içerisinde yer alan örgütler kendilerine dini ve ahlaki kuralları örnek almışlardır. Bu sayede doğru yoldan şaşmadan ticaret yapmayı amaç edinmişlerdir. Ahiliğin Anadolu'da kurulmasında fütüvvet teşkilatının önemli bir tesiri bulunmaktadır. Fütüvvet, Anadolu'da ortaya çıkmış olan ve temelinde hoşgörü bulunan bir sistemdir. Esnaf ve zanaatkarlar için kurulmuş olan bu teşkilatın bir benzeri olarak Ahilik teşkilatı karşımıza çıkmaktadır.

Ahilik Teşkilatı İlk Ne Zaman Kurulmuştur ve Özellikleri Nelerdir?

Ahilik teşkilatı ilk olarak 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çıktığı yer ise Anadolu olarak bilinmektedir. Bu teşkilatın kurucusu ise Ahi Evran'dır. Ahi Evran sayesinde Ahilik teşkilatı oluşmuş ve gelişmiştir.

Ahilik Teşkilatı'nın özellikleri;