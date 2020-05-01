Aktivist Ne Demek? Tdk'ya Göre Aktivizm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aktivist kelimesi Fransızca kökenli olup dilimizde de sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Aktivist düşüncelerini yasal ya da yasal olmayan yollarla eyleme dönüştüren kişileri tanımlayan bir kelimedir.



Aktivist Ne Demek?



Aktivist kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Aktivist kelimesinin anlamı ise, bir durum ya da görüşe karşı kasıtlı olarak yapılan eylemci şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kişiler inandıkları düşünceyi yaygınlaştırmak ve istemedikleri durumu değiştirmek için bu duruma karşıt eylem yapmaktadırlar.



TDK sözlüğünde aktivist, etkinci anlamı ile yer almaktadır. Eylem yapan kişiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Farklı alanlarda kullanılabilen bir kelimedir. Ancak sıklıkla haber ve siyasi konularda aktivist ve aktivizm kelimeleri geçmektedir.



TDK’ye Göre Aktivizm Kelimesinin Anlamı Nedir?



Aktivizm kelimesi felsefi bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Fransızca kökenli olan aktivist kelimesinden türemiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise, eylemcilik, etkincilik olarak tanımlanmaktadır.



Aktivizm kelimesi genellikle etkincilik anlamı ile kullanılmaktadır. Eylem yapma ve savunduğu düşünceyi hayata geçirme çabasını destekleyen bir anlayışı savunmaktadır. Aktivist eylemci olan kişiyi tanımlamakta, aktivizm ise eylemci olma halini savunan felsefi bir düzünce olarak kullanılmaktadır.