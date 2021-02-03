Algoritma Nedir, Nasıl Yapılır? Algoritma Örnekleri Nelerdir?

Özellikle bilgisayar ve matematik alanında sıkça kullanılan Algoritma karmaşayı önlemek ve izlenmesi gereken yolu oluşturmak için yaygın olarak tercih edilir. Bu nedenle sonlu bir küme olarak da tabir edilen Algoritma günümüzde yaygın olarak kullanılan çözüm metotlarından biridir.



Algoritma Nedir, Nasıl Yapılır?



Herhangi bir problemi ya da soruna çözüm geliştirmek için karmaşıklığı önlemek adına üretilen Algoritma Hazermi tarafından geliştirilen bir bilim dalıdır. Algoritma oluşturmadaki temel amaç problemi çözerken oluşan karmaşayı önlemektir. Diğer yandan Algoritma izlenmesi gereken bütün adımları tek tek oluşturduğu ve farklı senaryolar için yapılması gereken eylemlere bir bir ele aldığı için oldukça işlevsel yöntemler arasında bulunur. Bu nedenle Algoritma nedir sorusuna verilebilecek en güzel cevap problemlere çözüm geliştirmek için herhangi birisi tarafından kullanılabilecek yol haritası olacaktır.



Algoritma Örnekleri Nelerdir?



Örnek üzerinden Algoritma anlatılacak olursa herhangi bir elektrikli aygıtın çalışmama durumu ele alınabilir. Bu örnekte neredeyse her türlü yerleşkede bulunan ampul konuyu anlamak için iyi bir örnek olacaktır. Bilindiği üzere ampul düğmeye basıldığı andan itibaren çalışan elektrikli gereçler arasında bulunur. Eğer ampul çalışmıyorsa yapılması gereken şey elektriklerin olup olmadığını öğrenmek olacaktır.



Söz konusu ampul hariç yerleşkede bulunan diğer bütün elektrikli araçlar çalışıyorsa burada iki farklı senaryo ortaya çıkar. Bunlardan ilki ampulün bozuk olması diğeri ise tesisatta ya da anahtarda bir bozukluk olmasıdır. Tesisatta sorun olmadığı öğrenildiği takdirde yapılması gereken şey ampulü değiştirmek olacaktır. Bu konuda verilebilecek bir diğer örnek ise günümüzde geliştirilen Yapay Zeka destekli cihazlardır.



Robot süpürgeler bu konuda oldukça iyi bir örnek bulup algoritmaları şu şekilde çalışır; 360° çalışan sensörler herhangi bir cisim ile karşılaştığında eğer 5 cm uzaklıkta bulunuyorsa yön değiştirir. 5 cmden daha uzak bir mesafede bulunuyorsa da süpürme işlemini yapmaya devam eder. Son zamanlarda oldukça gelişen ve makine öğrenmesinin de etkisiyle kendi algoritmalarını oluşturan bu cihazlar birbirini tekrar eden hareketleri yapmaktan kaçınır. Yine robot süpürge örneği üzerinden devam edilecek olursa öne çıkan ilk engelde sağa veya sola dönmek yerine çalıştığı zeminin haritasını çıkararak daha verimli bir şekilde çalışması amaçlanır.