Ana Renkler Ve Ara Renkler Nelerdir? Kaç Tane Ana & Ara Renk Vardır?

Doğada renkler mevcuttur. Her rengin onlarca farklı tonu bulunmaktadır. Renkler sayesinde birçok şey daha anlamlı hale gelir. Doğada bulunan renkler ara renkler ve ana renkler olarak sınıflandırılmaktadır. Ara renler ve ana renkler 3’er adet bulunmaktadır.

Ana Renkler Nelerdir?



Doğada bulunan ve temel olan renklere ana renkler denir. Ana renkler doğada yalnız başına bulunabilme özelliği ile bilinmektedir. Ana renkler aynı zamanda ara renklerin oluşumunu sağlamaktadır. Ana renkler nelerdir sorusunun cevabı ise doğada tek başlarına bulunabilen sarı, kırmızı ve mavi renkleridir cevabı alınmaktadır. Doğada bulunan bu 3 ana rengin karışımları ile ara renkler meydana gelmektedir.



Ana renkler dışında bulunan siyah ve beyazın oluşumu ise daha farklı farklı bir oluşumdur. Güneş ışınlarının yansıtmayan tamamen güneş ışınlarını emen cisimler gerçek anlamda bir renk olarak kabul edilmeyen siyah olarak görünürler. Siyah hiçbir şekilde güneş ışığının yansıtmama özelliği ile bilinmektedir.



Onun tam tersi olarak dönüşümlerini tamamen yansıtan cisimler ise beyaz olarak ifade edilmektedir. Ana renkler kırmızı sarı ve mavi renklerdir. Ana ve ara renklere beyaz ya da siyah katılması o rengin farklı tonlarının elde edilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde renklerin tonları siyah ve beyaz karıştırılarak elde edilmektedir ara renk nedir ara renkler ana renklerin ikişerli olarak eşit oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir.



Ara Renkler Nedir?



Ara renkler diğer adıyla yardımcı renkler turuncu yeşil ve mor örnekleridir. Kırmızı ve mavinin karıştırılmasıyla ile mor, kırmızı ve sarının karışmasıyla turuncu, mavi ve sarının karışımı ile yeşil rengi elde edilmektedir. Herhangi bir renge siyah ya da beyaz katılarak renklerin tonları elde edilmektedir. Bu sayede doğada binlerce renk elde edilmiş olur.



Kaç Tane Ana Renk Kaç Tane Ara Renk Vardır?



Doğada 3 tane ana renk 3 tane ara renk vardır. Diğer tüm renkler ve tonlar bu renklerin birbiri ile karıştırılması sonucu oluşur.



Sonuç olarak renkler gruplara ayrılarak elde edilen turuncu yeşil ve mor renkleri ara renkler grubunda yer almaktadır. Doğada bulunan bütün renkler ana renklerden doğmaktadır ancak siyah ve beyaz bunların karışımından elde edilen gri ve tonları ise renk olarak kabul edilmemektedir. Ana renklerin birbirine karışımı ile ara renklerinde farklı tonları elde edilmektedir.