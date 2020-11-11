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    HaberlerEğitim Haberleri Ankara Üniversitesi’nden fütürist sergi
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    11.11.2020 - 07:00 |

    Ankara Üniversitesi’nden fütürist sergi

    Ankara Üniversitesi, dünya çapında, nadir bulunan fütürist bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Çevrimiçi olarak “Müzelerin Geleceği” adıyla gerçekleşen sergide, dijital dünyada müzelerin kültürel gelecek inşasına vurgu yapılıyor.

    Ankara Üniversitesi’nden fütürist sergi

     

    Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayşem Yanar ve Dr. Öğretim Üyesi Ceren Karadeniz’in hazırladığı dijital kolaj, manipülasyon fotoğraf sergisi 9-20 Kasım tarihleri arasında https://www.ankara.edu.tr/dijital-sergi-muzelerin-gelecegi/ adresinden ziyaret edilebiliyor. İnsanın sonsuzluk ve ölümsüzlük çabasının müzelere nasıl yansıdığını, fütürist müze mimarisi ve çağdaş müzecilik işlevleri üzerinden irdeleyen sergi, ‘Müzenin gelecek ve sonsuzluk arayışındaki yeni rolü ne olacak?’, ‘Geleneğin geleceği hangi müzede vücut bulacak?’ gibi sorulara yanıt arıyor.

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