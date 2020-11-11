Ankara Üniversitesi’nden fütürist sergi

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayşem Yanar ve Dr. Öğretim Üyesi Ceren Karadeniz’in hazırladığı dijital kolaj, manipülasyon fotoğraf sergisi 9-20 Kasım tarihleri arasında https://www.ankara.edu.tr/dijital-sergi-muzelerin-gelecegi/ adresinden ziyaret edilebiliyor. İnsanın sonsuzluk ve ölümsüzlük çabasının müzelere nasıl yansıdığını, fütürist müze mimarisi ve çağdaş müzecilik işlevleri üzerinden irdeleyen sergi, ‘Müzenin gelecek ve sonsuzluk arayışındaki yeni rolü ne olacak?’, ‘Geleneğin geleceği hangi müzede vücut bulacak?’ gibi sorulara yanıt arıyor.