Arca İsminin Anlamı Nedir? Arca Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arca kökeni Türkçe olan ve aynı zamanda erkek çocukları için kullanılan bir isimdir. Aslına bakılırsa köklü bir tarihe sahip önemli isimler içerisinde yer alır. Ancak Türkiye'de henüz yavaş yavaş bilinen ve tanınan bir isim haline geliyor.

Arca Ne Demek?

Minik yavruları içine isim arayan birçok anne ve baba, Arca isminin anlamını internet üzerinden araştırmaktadır. Bu doğrultuda geçmişten günümüze ulaşmış olan Arca isminin anlamını şu şekilde ifade etmek mümkün;

- Temiz

- Namuslu

Böylesi erdemli ve derin bir anlamı olması ile beraber, erkek çocuğu için kullanılabilecek en güzel isimler içerisinde yer alıyor. Amaca uygun şekilde tek başına kullanabilir ya da uyumlu başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.

Arca İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Erkek çocuklarına güzel bir isim olarak ön plana çıkan ve listede yer alacak Arca isminin, Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Arca ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Son dönemlerde popüler hale gelmiş ve tercih edilen isimlerden biri olarak Arca ön plana çıkmaktadır. Listeye ekleyebilir ve diğer isimlerle karşılaştırmak suretiyle minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.