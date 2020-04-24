Arş Ne Demek? (Tdk) Arşı Ala Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Süleyman ve Davud peygamberlerin tahtı ile Firavun’un tahtına da arş isminin verilmesi de arş kelimesi hakkında bilinmesi gerek şeylerdendir.

Arş-ı Ala Ne demek?

Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil meleklerinin bulunduğu gök katı demektir. Toprak, su, hava ve ateş melekleri ile beraber de sekiz melekle var olan gök katına Arş-ı Ala denmektedir. Arş-ı Ala ile ilgili bir ayette bulunmaktadır. Bu ayette adı geçen Yersebut, Feyz, Yasef, Soguul, Semi, Ursul, Yaft, Zamir isimli meleklerin arşı taşıdığı anlatılır. Bu konudaki bir rivayet ise kıyamet gününde arş-ı Ala’nın gölgesi altında muhafaza edilecek olan yedi sınıfın olmasından söz edilmesidir.

Arş ne demek?

İlk paragrafta da belirttiğimiz gibi arş kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Üstte bahsi geçmeyen anlamlardan bazıları da; Tavan, çatı, çardak gibi anlamlarıdır. İslami açıdan bakıldığında da daha başka anlamları mevcuttur. Bunlardan bazılarına örnek verilecek olursa; sınırlandırılması insan aklının dışında kalan ve gerçeğini Allah'ın bildiği yüce bir makamdır. Cidre, yedi kat gök ve cennet de Kürsi arşın altında tasavvur edilir.