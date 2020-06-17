AUZEF sınav sonuçları bugün açıklanıyor! TIKLA - SORGULA
AUZEF sınav sonuçları için büyük heyecan yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavlarının sonuçları için sabırsızlıkla devam ediyor. 1-14 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak uygulanan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, başarılarını öğrenmek için harekete geçti. Peki AUZEF sınav sonuçları bugün açıklanıyor mu? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, resmi Twitter adresi üzerinden AUZEF sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. AUZEF öğrencileri ise heyecan dolu dakikalar yaşamaya başladı. Peki AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, resmi Twitter adresi üzerinden şu bilgiyi paylaştı:
"Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir."
AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF final sınavı tarihleri ise 10-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olacak.
AUZEF TELAFİ - BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
Telafi-bütünleme sınavları 10-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacak.
AUZEF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Mezuniyete üç ders sınavı ise 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak.