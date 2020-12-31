Ayda İsminin Anlamı Nedir? Ayda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ayda kız çocukları için kullanılan ve oldukça hoş bir anlama sahip isimlerden biridir. Aynı zamanda kökeni Türkçeye dayanır ve oldukça eski bir tarihe sahiptir. Diğer yandan telaffuzu ve okunuşu ile beraber hoş bir tonlaması olduğunu da dile getirmek mümkün.



Ayda Ne Demek?



Dere kenarlarında ya da çayırlarda yetişen bir bitki olarak öne çıkan ayda, aynı zamanda nadir bir bitki olarak da değerlendirilir. Bu sebepten dolayı kız çocukları için Ayda isminin anlamı güzel bir etki sunuyor. Bitki olarak aynı zamanda güzel bir görünüm sunması ile beraber, kız çocuklarına hoş bir çiçek ismi vermiş olma şansı elde edilir. Tek başına kullanılabilecek olması ile beraber başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün.



Ayde İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birçok anne ve baba minik yavruları için isim koyarken genelde farklı araştırmalar gerçekleştirir. Bu araştırmalardan biri olarak anlamı ile beraber aynı zamanda Kuran'da yer alan yer almadığıdır. Kökeni Türkçe olan ve oldukça köklü bir isim olarak ön plana çıkan ayda ismi Kur'an'da geçmez. Hala bir isim arıyorsanız kız çocuğunuz için bu güzel adı değerlendirebilirsiniz.