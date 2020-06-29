AYT çok zorlamadı

Üniversite adaylarının katıldığı YKS dün gerçekleştirilen ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile birlikte tamamlandı. Sonuçları lisans programlarına yerleştirmede etkili olacak AYT, saat 10.15’te başladı ve 180 dakika sürdü. YDT ise 15.45’te başladı, adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru soruldu, 120 dakika süre verildi.

AYT’de sorular genel olarak müfredata uygun ve bilgiyi ölçer nitelikteydi. Uzmanların ve adayların yorumlarına göre hatalı soru bulunmuyor. Ancak bazı testlerde seçici sorular yer aldı. Uzmanların testlere göre yorumları şöyle:

Eski dil ağırlıklıydı

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanları Faris Kuseyri-Mutlu Kılavuz: 6 Türkçe sorusu soruldu. Bu sayı diğer yıllardan fazla. Soruların dili, TYT’yle paraleldi. Edebiyat sorularının diliyse belirli açılardan güncel Türkçe’den uzak düşmüş. Sorular, müfredatın belirli bir bölümüyle sınırlandırılmış. Şiir bilgisi, söz sanatları, halk edebiyatı, divan edebiyatı soruları sorulmuş. Modern dönemi ele alan sorular oldukça az. Bu durum öğrencilerde hayal kırıklığı yarattı. Zorluk derecesi çok yüksek olmayan, ölçücülüğü tartışmalı bir test. Temel şikâyet “eski dil” olacak gibi görünüyor.

Fizik, etkili olacak

Bilfen Liseleri Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir: Fizik sonucu etkileyecek, kazanımları yaşamla ilişkilendirebilen başarılı olacak. Konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayatla özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmakta. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışanlar için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla olmuştur. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınavla karşılaştık.

Kimya işlem gerektirdi

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil: Sorular 11. ve 12. sınıf 1. dönem konularını içermekte. Müfredata uyumluydu, kazanımları ve temel bilgileri sorgular nitelikteydi. Soru ifadeleri net ve anlaşılırdı. Seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan adayların da yapabilecekleri sorular vardı.

DNA, belirleyici

Bilfen Liseleri Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran: Biyoloji’de sorular beklendiği gibi bilgi ağırlıklı, bazı sorularda yorum öne çıkmakta. Sorular güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Öğrencilerin verdiği bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavı biyoloji oldu. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım soruları belirleyici olacaktır.

Sosyalde bilgi ölçüldü

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün: Ağırlıklı olarak bilgiyi ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular vardı. Açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Önceki yıllardaki gibi öncüllerden oluşan sorular yer almış. Uzun paragraflardan oluşan resim, şekil ya da grafik içeren sorulara yer verilmemiş. Zorluk derecesi orta düzeyin üstünde, eleyici nitelikte, ayrıntıya da yer veren zor sorular da yer aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu: Geçen yılki gibi genel coğrafi bilgi ve harita okuryazarlığı ölçüldü. Coğrafya soruları çok zor olmayan net ve anlaşılır nitelikteydi.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Felsefe Grubu Bölüm Başkanı Birsen Arslankara: Sosyoloji metinden hareketle yorumlayarak yapılabilecek sorulardan oluşmuş, öğrenciler için rahat bir testti. Psikoloji, bilgiyle yorumlanabilecek şekilde düzenlenmiş. Mantık soruları daha bilgi ağırlıklı, özellikle bir tane “mantık ilkesi” ile ilgili soruda öğrenciler zorlanmış.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: Müfredat dışı soru yoktu. Testteki 6 sorudan 4’ü bilgiyi ölçen, 2’si de yorum-analiz becerisini ölçen nitelikteydi. Kavram bilgisini ölçen sorular ağırlıktaydı. Zorluk derecesi orta üzeri düzeydi.

‘DÖNME DOLAP’ SORUSU SEÇİCİYDİ

İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday: AYT Matematik’te herhangi bir bilimsel hataya rastlanmadı. 1 soru haricinde soru metinleri açık ve netti. Geometri’de dönüşüm geometrisi alt başlığından gelen ‘dönme dolap’ sorusunda ise sözel metin daha açık ve net yazılabilirdi. AYT’de 26 matematik, 4 trigonometri ve 10 geometri sorusu vardı. Soruların konulara göre dağılımı 2020 TYT’ye göre daha iyi yapılmış olmasına rağmen, ‘karmaşık sayılardan’ 2 soru gelirken eğitim programında bu alt başlıktan çok daha uzun süre anlatılan konulardan 1’er soru gelmesi veya hiç soru gelmemesi de kazanımların sorulara dağılımındaki eksiklikleri göstermekte. TYT Matematik sadece 9. sınıf konularının tamamını ve 10. sınıf matematikten ise bazı konuları, AYT ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarının bir kısmını içerdi. Geçmiş yıllarda sarmal bir yapıda olan Matematik testinin bu yıl iki sınavda da bu şekilde olmadığı görüldü. Adayların AYT Matematik’te genel olarak beklenilen nitelik ve düzeyde sorularla karşılaşmadıklarını düşünüyoruz. Bilen ve ders çalışan öğrencileri sıralayabilecek nitelikte olan AYT Matematik’te 1 fonksiyon grafiğinde eşitsizlik sorusu ve 1 geometri sorusu ‘dönme dolap’ sorusu seçici olarak değerlendirilebilir. Dönme dolap sorusunun PISA’da çıkmış bir sorudan uyarlanılmış olup maalesef sınavdaki bu sorunun sözel metni açık ve net olmadığı için adaylar arasında tartışmalı bir duruma neden olabileceğini düşünüyoruz. Bu sorunun farklı anlamlara göre bulunabilecek cevaplarının ikisinin de cevap şıkkında bulunması adaylar arasında tartışma yaratabilecektir. Bunun dışında soruların maalesef seçici olmayıp herhangi bir test kitabında rahatlıkla bir benzeri bulunabilecek sıradan sorulardan oluştuğunu düşünmekteyiz.

ÖĞRENCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sınav çıkışı görüşlerini aldığımız adaylardan bazıları sınavı zor bulurken bazıları ise “Çalışanın yapabileceği, kolay bir sınavdı” yorumunda bulundu:

Mehmet Karaman: Genel itibariyle farklı bir sınavdı ama kolay buldum. Beklentimin altında zorluluktaydı. Koronavirüs tedbirlerine uyulduğunu düşünüyorum. Hedefim tıp fakültesi.

Resul Fatih Yaldızlı: Düne göre daha iyi geçti. Matematik beni çok zorlamadı ama fen biraz zorladı. Maske ve dezenfektan verildi. Güvenlik yeterliydi.

Can Yılmaz: Edebiyat ve sosyal testlerini kolay buldum. Matematikte soruların bir kısmını çözdüm; zor olmadığını düşünüyorum. Edebiyat’ta Cumhuriyet Dönemi’ne biraz daha değinilseydi keşke. Ayrıca sınıfta birbirimize çok yakın oturduk.

AYT, sosyal medyada da gündemdi:

- Bu kadar roman özetini, karakterlerini niye öğrendik koskoca Cumhuriyet Dönemi’ni en ince ayrıntısına kadar niye çalıştık biz? Hiçbirini sormayın diye mi?

- Edebiyat, 24 soruya sığdırılmış zaten bunun niye dörtte birini paragraf soruyorsunuz?

- Sayılsalcı olarak girdiğim sınavdan sözelci olarak çıktım.

- 5. defa girdim bu sınava ve içlerinde en kolay, rahat olan sınav bu seneki sınavdı.

- Ne TYT ne de AYT soruları özenle hazırlanmış. Kaliteli sorular değildi.

- Sorular güzeldi. Çalışanının yapabileceği bilgi ağırlıklı bir sınavdı.