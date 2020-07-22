B Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi B Olan Bitkiler

B harfi ile başlayan bitki, meyve ve çiçek isimlerine bakıldığında karşımıza pek çok çeşit çıkmaktadır. Doğada bulunan sınırsız bitki türlerinde B harfi ile başlayan bitkiler son zamanlarda en çok araştırılan konulardandır.

B Harfi İle Başlayan Bitkiler

Baldıran: 1 veya 2 metreye kadar uzanabilen zehirli bir bitki türüdür. Nemli yerlerde yaşarlar. Saplarının alt kısımları renklidir ve gövdesi kalındır. Yaprakları büyük olan baldıran bitkisinin çiçekleri yayvan ve küçüktür. Baldıran bitkisi birçok yerde de kullanılır. Özellikle dişçilikte kullanılmaktadır. Bunun dışında ağrı kesici, spazm giderici ve tetanoz ile epilepsi hastalıklarının tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

Bamya: Sıcak iklimlerde birkaç kez yetişebilir. Boyları n1 veya 2 metre aralığındadır. Meyvesi bol bölmelidir ve yaprakları asma yapraklarına benzer. Yeşil ile gri renkte bir sebzedir. Çok gaydalı bir bitki olan bamya yaş veya kuru olarak tüketilebilir. Konservesi de yapılmaktadır. Bağırsakların düzenli çalışmasında ve kabızlık tedavisinde fayda sağlamaktadır.

Banotu: Otsu bir bitkidir. Yaprakları oldukça yumuşaktır. Saplı ve sapsız olanları bulunmaktadır. Sapsız olan yerler çiçekli bölümüdür. Alt kısımda tüp şeklinde taç yaprakları bulunur. Üst kısmında ise eğri olarak genişlemiş ve yayılmıştır. Tepesi bes lopudur. Siyah banotu ve mısır banotu bazı tedavilerde kullanılır. Ülkemizde Malatya'da bulunabilir. Özellikler endüstride oldukça sık kullanılır.

Ballı Baba: Ballıbabagiller familyasından olan bu bitki türünün ana vatanı Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'dır. Ülkemizde de bulunmaktadır. Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Kars illerimizde doğal olarak yetişmektedir. Çok sayıda türleri bulunan Ballı baba bitkisinin ülkemizde 27 çeşidi bulunmaktadır.

Basur Otu: Düğünnçiçeğigiller familyasından olan basur otunun ülkemizde yetiştiği yerler Kuzery, Batı ve Güney Anadoludur. Parlak ve sarı renkte çiçekleri bulunmaktadır. otsu bir bitkidir. Kökleri etlidir ve çok yıllık otsu bir bitkidir.

B Harfi İle Başlayan Çiçekler

Bambu: Bambu insanların çok işine yaramaktadır. Bulunduğu bölgeler Asya, Güney ve Kuzey Amerika ve Afrika'da bulunmaktadır. 80 santimetre kalınlığında en büyük bambu türü bulunmaktadır. Ayrıca 38 merte uzunluğu vardır. Seyrek zamanlarda çiçek vermektedir.

Begonvil: Tırmanıcı özelliklere Sahip olan begonvil çiçeği mor, beyaz, pembe ve kırmızı renkleri bulunmaktadır. Ağaçsı bir bitkidir. En önemli özelliği hastalık ve böcek barındırmamasıdır. Güneşi çok sever. Gelin duvağı ve rodos sarmaşığı diğer isimleridir.

B Harfi İle Başlayan Meyve İsimleri

Böğürtlen: Gülgiller familyasındandır. İnsan sağlığı açısından çok büyük yararı bulunmaktadır. V taminler bakımından zengin olan böğürtlen meyvesi zengin bitki türlerinden birisidir.

Badem: Meyvesi yenen bir ağaç türüdür. Badem bu ağacın meyvesidir. Şeftali meyvesi ile beraber Prunus'un bir alt cinsi Amygdalusun içerisinde yer almaktadır.