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    02.02.2021 - 02:47 |

    Bae Ne Demek? Bae Kısaltmasının Türkçe Anlamı Nedir?

    Her geçen zaman sosyal medyada farklı kısaltmalar ve anlamlar giriş yapıyor. İnsanlar artık sosyal medya üzerinde daha çok kısaltmaları kullanarak anlatmak istediğini dile getirmektedir. Bu bağlamda BAE son dönemlerde en çok merak edilen kısaltmalardan biridir. Peki, BAE ne demek? BAE kısaltmasının Türkçe anlamı nedir? İşte bu konuda merak edilenler.

    Bae Ne Demek? Bae Kısaltmasının Türkçe Anlamı Nedir?

    Özellikle BAE son dönemlerde sosyal medya üzerindeki kısaltma üzerinden yaygın olarak kullanılıyor. Bu kısaltma ile karşı karşıya kalan pek çok kişi, BAE ne demek sorusunun cevabını öğrenmeye çalışmaktadır.

    BAE Ne Demek?

    BAE aslına bakılırsa farklı kelimeleri bir araya gelerek oluşturduğu kısaltma şeklinde ifade edilir. Bu kelimeler ise İngilizce kökenli olarak ön plana çıkıyor. Ele alınan bu kelimeler, ‘Before anyone else’ şeklinde anlatılmaktadır. Türkçe üzerinden çevrilme yapıldığı vakit, ‘Herkesten önce’ olarak ifade etmek mümkün. Ancak sosyal medya üzerinde bu şekilde kullanılmıyor. Daha çok, ‘Babe ya da baby’ kelimesinin kısaltması biçiminde ifade edilir. Kız ya da erkek fark etmeden herhangi biri beğenildiği vakit kullanılır.

    BAE Kısaltmasının Türkçe Anlamı Nedir?

    İngilizce üzerinden Türkçe kısaltma şeklinde ele alınarak BAE kısaltmasının anlamı, ‘Herkesten önce’ şeklinde ifade edilir. Fakat sosyal medya üzerinde, ‘baby’ anlamı ile beraber ele alınır ve beğenilen kişi için söylenir. Onu beğenen kişiler beğendiklerini anlatmak için kısa biçimde bu şekilde ifade yöntemini tercih eder. Bu anlamı ile beraber günümüze sosyal medyada oldukça fazla kullanıldığını söylemek mümkün.

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